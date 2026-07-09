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Регионы России

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Российские компании «Ред Софт» и «СДИ Софт» подтвердили совместимость своих решений

Российские компании «Ред Софт» и «СДИ Софт» подтвердили совместимость своих решений

Российские компании «Ред Софт» и «СДИ Софт» сообщили об успешном завершении тестирования совместимости операционной системы «Ред ОС» и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» с платформой комплексного технического учета «СДИ Базис».

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