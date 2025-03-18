Турецкий политолог заявил, что Россия будет против войск НАТО на Украине

Турецкий политолог Энгин Озер в беседе с РИА Новости заявил, что Россия будет категорически против отправки военнослужащих Североатлантического альянса или европе6йского контингента на территорию Украины в качестве миротворцев.
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