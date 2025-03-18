Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    Дайте уже кто-нибудь рогатку этому шизоиду! Пусть гоняет воробьев в Версале, раз ему так повоевать хочется! Чувствует...Макрон призвал Ев...
  • Е Пронина
    ага, когда только отменят 28000 санкций, введённых против России и вернут отобранную дипсобственность с резервами в 3...В Белом доме анон...
  • igor vinogradov
    слава богу ,я узнал что он народный !!!!Умер Бедрос Киркоров

Турецкий политолог заявил, что Россия будет против войск НАТО на Украине

Турецкий политолог заявил, что Россия будет против войск НАТО на Украине

Турецкий политолог Энгин Озер в беседе с РИА Новости заявил, что Россия будет категорически против отправки военнослужащих Североатлантического альянса или европе6йского контингента на территорию Украины в качестве миротворцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх