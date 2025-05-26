Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Жалко Макрона. Бьёт его жена лютым боем. Жертва домашнего насилия. А тут еще РФ пугать надо.В Кремле смотрели...
  • чак
    Ради выгоды торгашей, жители России должны покупать огурцы  втридорога.Польша обвиняет р...
  • Eduard
    идиот!Даже Жириновский ...

"Венгрия не будет за это платить": Орбан категорически против вступления Украины в ЕС

"Венгрия не будет за это платить": Орбан категорически против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил против вступления Украины в Европейский союз, мотивируя это тем, что такое решение приведёт к истощению ресурсов ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Правильно,терпите шантаж кончится.Всё что длает ЕС это называется &quot;шантаж&quot;! Мало что ЕС скрывает ка украинцы боинг с их гражданами Европы!
Ответить
14 час.
Eduard
Европа своим членам дают 10 копеек,а на Украину требуют миллионы передать!
Ответить
13 час.
наверх