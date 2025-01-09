В праздники на Ямале водители садились за руль пьяными и без прав

Статистику правонарушений за дни новогодних каникул озвучили в ГИБДД ЯНАО. Самые частые нарушения — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие прав, нарушения правил обгона и отсутствие внимания к пешеходам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии