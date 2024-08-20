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Покровск под угрозой, у Мирнограда остались считанные дни. Чем грозит Украине обвал фронта на Донбассе

Покровск под угрозой, у Мирнограда остались считанные дни. Чем грозит Украине обвал фронта на Донбассе

The Washington Post отмечает, что Россия продвигается в Донецкой области, несмотря на успехи Украины в других местах, в частности, на курском фронте, где, как сообщается, украинцы взорвали третий по счету важный мост, отрезав от связи с областным центром еще один район Курщины.

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