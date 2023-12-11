Щербакова о критике: «Она неизбежно появляется, и это нормально. Можно бесконечно гнаться за одобрением людей, которым ты, может, просто не нравишься»

– Вы делились, что позитивно относитесь к конструктивной критике, она вас мотивирует. А за что и кто вас может критиковать? Как относитесь к критике неконструктивной, хейту – возможно, от поклонников других фигуристок? Вас она задевает?– Фигурное катание – не просто спорт, а искусство.