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Щербакова о критике: «Она неизбежно появляется, и это нормально. Можно бесконечно гнаться за одобрением людей, которым ты, может, просто не нравишься»

– Вы делились, что позитивно относитесь к конструктивной критике, она вас мотивирует. А за что и кто вас может критиковать? Как относитесь к критике неконструктивной, хейту – возможно, от поклонников других фигуристок? Вас она задевает?– Фигурное катание – не просто спорт, а искусство.

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