Ждать осталось недолго: дефицит флеш-памяти NAND закончится уже в 2027 году, ожидают в TrendForce. Прогнозы по DRAM куда менее оптимистичны

Дефицит DRAM может сохраняться в течение целого десятилетияКомпания TrendForce опубликовала свой последний отчет об индустрии хранения данных, в котором указывается, что дефицит спроса и предложения на флеш-память NAND, как ожидается, закончится во второй половине 2027 года.
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