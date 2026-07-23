iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Ждать осталось недолго: дефицит флеш-памяти NAND закончится уже в 2027 году, ожидают в TrendForce. Прогнозы по DRAM куда менее оптимистичны

Ждать осталось недолго: дефицит флеш-памяти NAND закончится уже в 2027 году, ожидают в TrendForce. Прогнозы по DRAM куда менее оптимистичны

Дефицит DRAM может сохраняться в течение целого десятилетияКомпания TrendForce опубликовала свой последний отчет об индустрии хранения данных, в котором указывается, что дефицит спроса и предложения на флеш-память NAND, как ожидается, закончится во второй половине 2027 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии