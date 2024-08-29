Советское воспитание

ИК

Иосиф Калинин

Ну, в какой-то степени, Вы, наверное, правы! Прошлое всегда лучше настоящего по одной только причине: в прошлом мы были молодыми. Но, в данном случае, резон в рассуждениях автора, все-таки, есть. Сейчас детям в школе не дают каких-то практических навыков. Да и теоретическая подготовка оставляет желать лучшего.