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Советское воспитание

Советское воспитание

У советских детей не было конструктора Лего. У них был такой конструктор, что после начальных классов можно было без экзаменов поступать в технический ВУЗ и проектировать мосты и межгалактические капсулы!!! В начальной школе урок труда был для меня самым трудным предметом.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Ну, в какой-то степени, Вы, наверное, правы! Прошлое всегда лучше настоящего по одной только причине: в прошлом мы были молодыми. Но, в данном случае, резон в рассуждениях автора, все-таки, есть.  Сейчас детям в школе не дают каких-то практических навыков.  Да и теоретическая подготовка оставляет желать лучшего.
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4 час.
Семен Демин
Все правильно. Советское образование и воспитание было лучшим в мире. Многое было позаимствовано из дореволюционного.
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3 час.
наталья иваненко
У Елены Александровны сразу воспитание  поперло,грубость и хамство,куда же без него в нынешнее время
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2 час.

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