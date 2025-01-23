Мигранты готовят бунт в России? Объявлено о полной готовности

W Walery Вы все правильно анализировали и расписали... очевидно все так и произойдет. Однако у Вас есть и ошибочное буквально провокационное легко опровергаемое видение - русские никогда не бежали и не побегут! Разве только пидарасы побегут как это было в момент мобилизации... Но, как уже известно - таких сегодня и Америка не примет... если верить Трампу!

Андрей Павлов "В России мигранты уже объединены общим руководством под названием национальная (национально-фашистская ОПГ) диаспора!" У них покруче объединения - федерация мигрантов со своим президентом, ДУМ с претензией на власть, недавно собирались договориться о создании собственной партии(!). То есть они очень хорошо организованы, и если настанет время "Ч", то русским мало не покажется. Народные избранники и прочая высокопоставленная шушера отсидятся за высокими заборами под охраной росгвардии, а нам достанется по полной. Их конечно раскатают в конце концов, но что останется от России?