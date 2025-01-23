Главные новости. Сиб.фм Армен Гаспарян, политический аналитик и член Общественной палаты, выразил серьёзные опасения по поводу современной миграционной политики в России, подчеркивая ее слабые стороны и возможные угрозы для будущего государства.
Мигранты готовят бунт в России? Объявлено о полной готовности
Комментарии
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W
Walery
Вы все правильно анализировали и расписали... очевидно все так и произойдет. Однако у Вас есть и ошибочное буквально провокационное легко опровергаемое видение - русские никогда не бежали и не побегут! Разве только пидарасы побегут как это было в момент мобилизации... Но, как уже известно - таких сегодня и Америка не примет... если верить Трампу!
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4 час.
Андрей Павлов
"В России мигранты уже объединены общим руководством под названием национальная (национально-фашистская ОПГ) диаспора!" У них покруче объединения - федерация мигрантов со своим президентом, ДУМ с претензией на власть, недавно собирались договориться о создании собственной партии(!). То есть они очень хорошо организованы, и если настанет время "Ч", то русским мало не покажется. Народные избранники и прочая высокопоставленная шушера отсидятся за высокими заборами под охраной росгвардии, а нам достанется по полной. Их конечно раскатают в конце концов, но что останется от России?
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1 час.
Андрей Павлов
"...русские никогда не бежали и не побегут!" Правильно. Нас, разобщенных (власть не дает русским организоваться, боится нас больше диаспор), просто вырежут организованные и вооружённые (ФСБ нарыла в 64х(!) регионах склады с ихним оружием, наверняка не все) мастурбеки. А если одновременно ещё и укры ударят как в прошлогоднем наступе, то совсем весело будет. А ведь вполне так могут - у укров и мастурбеков кураторы общие.
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1 час.
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