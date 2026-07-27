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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдам 1 комнатную квартиру 40кв.м проспект Ильича в районе Медуниверситета в Донецке - 20 000 руб

Сдам 1 комнатную квартиру 40кв.м проспект Ильича в районе Медуниверситета в Донецке - 20 000 руб

Сдается 1к квартира на проспекте Ильича в районе мединститута и ТЦ Молоко. Аккуратная, чистая квартира с мебелью , бытовой техникой, 2-хспальной кроватью , новой стиральной машинкой, Холодильником, СВЧ, бойлером для горячей воды.

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