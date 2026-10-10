Is SNL New Tonight (October 10, 2026)? Host, Musical Guest, Episode Details

Saturday Night Live is back for week three of Season 52, with a familiar face returning to host and a rising star appearing as the musical guest .
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