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Is SNL New Tonight (October 10, 2026)? Host, Musical Guest, Episode Details

Is SNL New Tonight (October 10, 2026)? Host, Musical Guest, Episode Details

Saturday Night Live is back for week three of Season 52, with a familiar face returning to host and a rising star appearing as the musical guest .

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