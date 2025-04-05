Натуральные средства для удаления грибка на швах между плитками, которые используют профессиональные уборщицы

Грибок и плесень на затирке в ванной – проблема, с которой сталкивались многие. В условиях высокой влажности и плохой вентиляции споры плесени легко размножаются, что может привести не только к порче внешнего вида помещения, но и к проблемам со здоровьем, особенно с дыхательной системой.