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Натуральные средства для удаления грибка на швах между плитками, которые используют профессиональные уборщицы

Натуральные средства для удаления грибка на швах между плитками, которые используют профессиональные уборщицы

Грибок и плесень на затирке в ванной – проблема, с которой сталкивались многие. В условиях высокой влажности и плохой вентиляции споры плесени легко размножаются, что может привести не только к порче внешнего вида помещения, но и к проблемам со здоровьем, особенно с дыхательной системой.

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