Ещё недавно на Западе систему Starlink называли едва ли не главным технологическим чудом, которое позволило украинской армии сохранять устойчивую связь на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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