ВС: не платившие алименты отцы не получат выплату за смерть на СВО 

Согласно разъяснениям судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, право на компенсацию в связи с гибелью военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции имеют только те родители, которые добросовестно выполняли свои родительские обязанности в период детства погибшего.