ВС: не платившие алименты отцы не получат выплату за смерть на СВО 

Согласно разъяснениям судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, право на компенсацию в связи с гибелью военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции имеют только те родители, которые добросовестно выполняли свои родительские обязанности в период детства погибшего.
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