В г. Перми транспортные полицейские спасли мужчину от падения с железнодорожного моста

7 октября поздней ночью сотрудники Линейного отделения полиции на станции Пермь-Сортировочный получили сообщение от работников станции Оверята, что на пешеходном мосту через железнодорожные пути находится мужчина, который, по всей видимости, намеревается спрыгнуть.