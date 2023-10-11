В г. Перми транспортные полицейские спасли мужчину от падения с железнодорожного моста

7 октября поздней ночью сотрудники Линейного отделения полиции на станции Пермь-Сортировочный получили сообщение от работников станции Оверята, что на пешеходном мосту через железнодорожные пути находится мужчина, который, по всей видимости, намеревается спрыгнуть.
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