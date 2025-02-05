Эксперты оценили политику КНР по интернационализации нацвалюты

Анализ политики Китая по расширению международной роли юаня демонстрирует: даже при возможностях и интересе второй экономики мира к процессу заметный его прогресс потребует десятилетий и ограничен необходимостью целого набора решений, к которым китайские власти не готовы.
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