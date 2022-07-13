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Крюков о работе тренером в сборной Китая: «На словах мы уже договорились. Надеюсь, контракт будет рассчитан на олимпийский цикл»

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в лыжах Никита Крюков планирует продолжить работу в сборной Китая.

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