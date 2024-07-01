В больницах Севастополя остаются 22 человека, раненных при атаке ВСУ

22 пациента, в том числе двое детей, получивших ранения на пляже в Севастополе в ходе ракетной атаке ВСУ, продолжают оставаться на лечении в городских больницах, 1 июля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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