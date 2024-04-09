💧 До 2025 года в Крыму запустят 24 комплекса по очистке воды В селе Морское под Судаком завершили строительство комплекса канализационно-очистных сооружений.
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💧 До 2025 года в Крыму запустят 24 комплекса по очистке воды В селе Морское под Судаком завершили строительство комплекса канализационно-очистных сооружений.