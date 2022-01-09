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Контингент ОДКБ охраняет в Казахстане ряд стратегических объектов

Контингент ОДКБ охраняет в Казахстане ряд стратегических объектов

Миротворческий контингент ОДКБ охраняет в Казахстане ряд стратегических объектов, сообщает ТАСС.В пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева рассказали также, что силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов.

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