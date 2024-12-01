Как Черчилль ругал Россию и хвалил Сталина. «Ее должны спасти русские»

Что «главный ненавистник Советской России» говорил о Николае II, Ленине и СталинеУинстон Черчилль в Берлине, июль 1945 годаImperial War Museums/Getty Images 150 лет назад родился «величайший британец» — сэр Уинстон Черчилль.
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