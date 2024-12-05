СК России взял на контроль дело об истязании детей в детсаду в Смоленске

Следователи расследует дело об истязании детей в одной из детском саду Смоленска.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об истязании детей в детском саду в городе Смоленске.
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