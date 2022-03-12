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Немецкие бизнесмены возмутились газовой политикой властей в условиях кризиса

Немецкие бизнесмены возмутились газовой политикой властей в условиях кризиса

Предприниматели ФРГ раскритиковали правительство страны из-за газовой политики. Бизнесмены заметили, что многие компании могут разориться из-за увеличения стоимости энергоносителей, передает пресс-служба Ассоциации малого и среднего бизнеса.

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