Немецкие бизнесмены возмутились газовой политикой властей в условиях кризиса

Предприниматели ФРГ раскритиковали правительство страны из-за газовой политики. Бизнесмены заметили, что многие компании могут разориться из-за увеличения стоимости энергоносителей, передает пресс-служба Ассоциации малого и среднего бизнеса.
Предприниматели ФРГ раскритиковали правительство страны из-за газовой политики. Бизнесмены заметили, что многие компании могут разориться из-за увеличения стоимости энергоносителей, передает пресс-служба Ассоциации малого и среднего бизнеса.
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