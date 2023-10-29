Губернатор Камчатки Владимир Солодов договорился о реализации программ обучения с Китаем

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Китай договорился о партнёрстве Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Хэйлунцзянского университета в части реализации совместных программ в сфере изучения языков, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.