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Этот таинственный мир

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Что-то странное произошло в ускорителе частиц ЦЕРН

Ученые ЦЕРН, дома Большого адронного коллайдера, совсем недавно наблюдали поразительно редкое явление на субатомном уровне, которое может привести к новому пониманию стандартной модели физики элементарных частиц.

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