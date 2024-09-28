Что-то странное произошло в ускорителе частиц ЦЕРН

Ученые ЦЕРН, дома Большого адронного коллайдера, совсем недавно наблюдали поразительно редкое явление на субатомном уровне, которое может привести к новому пониманию стандартной модели физики элементарных частиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии