Любушкин в выставочном матче против «Миннесоты»: передача, 5 блоков и «+2» за 20:31

Защитник «Далласа» принял участие в предсезонном матче с «Уайлд» (4:2). 30-летний россиянин (20:31 – третье время в команде, 2:16 – в меньшинстве, «+2») ассистировал при шайбе Колина Блэкуэлла, поразившего пустые ворота в концовке.
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