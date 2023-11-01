Осенний гаджетопад: новые компьютеры Apple появятся в РФ в конце ноября

Первые партии новых компьютеров Apple, которые компания представила 31 октября, приедут в Россию спустя две недели после мирового старта продаж, который состоится 7 ноября, рассказали «Известиям» ритейлеры.
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