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РИА Новый день

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Можно ли родителям 1 сентября опоздать на работу – ответ эксперта

Можно ли родителям 1 сентября опоздать на работу – ответ эксперта

1 сентября после торжественных линеек начинается новый учебный год. Во многих школах после ковида сохраняется традиция устраивать торжество только для первых, девятых и одиннадцатых классов.

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