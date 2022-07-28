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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Кабачки с мясом — рецепты в духовке, на сковороде, мультиварке

Кабачки с мясом — идеальное сочетание, являющееся основой для создания множества блюд. Благодаря тому, что данные компоненты не теряют вкусовых и пищевых свойств при различных видах термообработки — их тушат, обжаривают или запекают в духовке.

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