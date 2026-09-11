По кривой дорожке: куда скользит сегодня МУС?

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА На пути к окончательному краху международного права Начиналось всё многообещающе: чтобы избавить мир от самых страшных преступлений против человечности, 17 июля 1998 года на дипломатической конференции в Риме 120 государств приняли Римский статут, такой цели служащий.