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Дело завели по ложному сообщению о «минировании» авто депутата Картаполова

Дело завели по ложному сообщению о «минировании» авто депутата Картаполова

Сообщение о заложенной бомбе под машиной депутата Госдумы Андрея Картаполова оказалось ложным.Уголовное дело возбудили после ложного сообщения о минировании автомобиля депутата Государственной думы Андрея Картаполова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

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