Комсомольская правда

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КНДР предостерегла США от размещения ядерного оружия на Корейском полуострове

КНДР предостерегла США от размещения ядерного оружия на Корейском полуострове

КНДР предостерегла Соединенные Штаты от попыток разместить на Корейском полуострове или вокруг него «стратегические ядерные активы», а также призвала Вашингтон отказаться от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна и двойных стандартов.

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