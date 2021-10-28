КНДР предостерегла США от размещения ядерного оружия на Корейском полуострове

КНДР предостерегла Соединенные Штаты от попыток разместить на Корейском полуострове или вокруг него «стратегические ядерные активы», а также призвала Вашингтон отказаться от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна и двойных стандартов.
КНДР предостерегла Соединенные Штаты от попыток разместить на Корейском полуострове или вокруг него «стратегические ядерные активы», а также призвала Вашингтон отказаться от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна и двойных стандартов.
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