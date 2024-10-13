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Мода и Шоу-бизнес

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Бурак Озчивит рассчитывает вновь сняться в российском фильме

Бурак Озчивит рассчитывает вновь сняться в российском фильме

Актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», после съемок в «Елках 11» рассчитывает вновь сняться в российском фильме, но надеется на большую роль.

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