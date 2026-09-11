Трамп побеждает Макгилла в решающем фрейме и пробивается в четвертьфинал в Брентвуде

Джадд Трамп вырвал победу в решающем фрейме у Энтони Макгилла и вышел в 1/4 финала English Open 2026 Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Джадд Трамп одержал трудную победу в матче против Энтони МакГилла со счетом 4-3 в 1/8 финала English Open 2026.