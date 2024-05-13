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Что увидит человек, если попадет в черную дыру: НАСА сделали видео симуляцию

Что увидит человек, если попадет в черную дыру: НАСА сделали видео симуляцию

В центре галактики Млечный Путь находится сверхмассивная черная дыра, которая более чем в четыре миллиона раз больше массы Солнца.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Есть такая версия. Наше физическое пространство, в котором разлитая энергия упаковывается в материальные частицы и тела, плывущие по галактическим траекториям к черным дырам,  замкнуто само на себя. За его пределами исходное метафизическое пространство. Выход из нашего пространства в исходное возможен через черные дыры, через них туда уходят космические тела, попутно проходя процедуру разложения до метафизической сущности.  Вселенная будет существовать, пока не будет вычерпана вся энергия. На это направлен вектор времени.
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17 час.
holms sherlok
человек ничего не увидит, так как сам будет расплющен
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8 час.

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