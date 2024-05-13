Что увидит человек, если попадет в черную дыру: НАСА сделали видео симуляцию

ГИ

Геннадий Исаков

Есть такая версия. Наше физическое пространство, в котором разлитая энергия упаковывается в материальные частицы и тела, плывущие по галактическим траекториям к черным дырам, замкнуто само на себя. За его пределами исходное метафизическое пространство. Выход из нашего пространства в исходное возможен через черные дыры, через них туда уходят космические тела, попутно проходя процедуру разложения до метафизической сущности. Вселенная будет существовать, пока не будет вычерпана вся энергия. На это направлен вектор времени.