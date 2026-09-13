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Царьград

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Сергей Юшкевич покинул сериал «Тайны следствия»: почему и кто займёт его место

Сергей Юшкевич покинул сериал «Тайны следствия»: почему и кто займёт его место

В 26‑м сезоне сериала «Тайны следствия» не будет одного из ключевых персонажей - полковника Алексея Горчакова, которого играл Сергей Юшкевич.

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