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Ларсен о работе в «Коламбусе»: «Вероятно, буду вести себя иначе, чем Торторелла. Потому что я такой человек, а не потому, что он был не прав»

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен прокомментировал свое назначение на этот пост.  Ранее он 7 лет отработал в клубе на должности ассистента главного тренера – как при Тодде Ричардсе, так и покинувшем недавно команду Джоне Торторелле.

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