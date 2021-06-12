Ларсен о работе в «Коламбусе»: «Вероятно, буду вести себя иначе, чем Торторелла. Потому что я такой человек, а не потому, что он был не прав»

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен прокомментировал свое назначение на этот пост. Ранее он 7 лет отработал в клубе на должности ассистента главного тренера – как при Тодде Ричардсе, так и покинувшем недавно команду Джоне Торторелле.