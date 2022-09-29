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Что происходит с картами «Мир» в Турции

Что происходит с картами «Мир» в Турции

В Турции не осталось банков, использующих российскую платежную систему «Мир», сообщил телеканал NTV, однако позже государственные банки Vakıfbank и Halkbank опровергли эту информацию и заявили, что продолжают работать с «Миром» в прежнем режиме.

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