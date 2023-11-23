Прокудин: в подконтрольном украинским властям Херсоне повреждены заводы

Заводы, расположенные в подконтрольном украинским властям городе Херсоне, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Прокудин, назначенный Киевом на пост главы Херсонской областной военной администрации.
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