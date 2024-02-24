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Генерал Мордвичев доложил Шойгу, что ВСУ отброшены на 10 километров после взятия Авдеевки

Генерал Мордвичев доложил Шойгу, что ВСУ отброшены на 10 километров после взятия Авдеевки

Командующий группировкой «Центр» также сказал, что интенсивность ударов артиллерии противника не снизиласьРоссийские войска в ходе операции по взятию Авдеевки отбросили ВСУ более чем на 10 километров, сообщил командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев главе Минобороны Сергею Шойгу во время его визита в зону СВО.

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