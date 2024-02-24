Генерал Мордвичев доложил Шойгу, что ВСУ отброшены на 10 километров после взятия Авдеевки

Командующий группировкой «Центр» также сказал, что интенсивность ударов артиллерии противника не снизиласьРоссийские войска в ходе операции по взятию Авдеевки отбросили ВСУ более чем на 10 километров, сообщил командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев главе Минобороны Сергею Шойгу во время его визита в зону СВО.