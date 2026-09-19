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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассоциация Ирландии попросила УЕФА разводить сборную с Израилем в турнирах. Союз ответил, что это невозможно – между странами «никогда не было прямого конфликта»

УЕФА отклонил просьбу Ирландии разводить сборную с Израилем в будущих жеребьевках. Об этом рассказал генеральный директор Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) Дэвид Карелл.

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