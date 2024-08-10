Власти Тамбовской области готовятся принять участие в выставке "Золотая осень-2024"

На участие Тамбовской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2024» власти региона могут потратить 6,5 миллиона рублей, из которых 4,4 миллиона – направят на выставочную экспозицию, а 2,1 миллиона рублей – непосредственно на присутствие на мероприятии тамбовской делегации.