ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 025 подписчиков

Замминистра обороны РФ исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья

Замминистра обороны РФ исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил желание девятилетнего Тимофея из подмосковной Шатуры посетить парк «Патриот».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх