Замминистра обороны РФ исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил желание девятилетнего Тимофея из подмосковной Шатуры посетить парк «Патриот».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии