Любимый казак Пиночета

3,4K прочитали Как Мигель Краснов - сын казацкого атамана и участника белого движения Семёна Краснова и внук первопроходчика Владимира Марченко стал легендой Чилийской контрразведки - это пожалуй одна из самых ярких историй русских эмигрантов в Латинской Америке.