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Любимый казак Пиночета

Любимый казак Пиночета

3,4K прочитали Как Мигель Краснов - сын казацкого атамана и участника белого движения Семёна Краснова и внук первопроходчика Владимира Марченко стал легендой Чилийской контрразведки - это пожалуй одна из самых ярких историй русских эмигрантов в Латинской Америке.

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