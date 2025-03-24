«Когда дроны полетели на Москву, понял, что и в Казань прилетят»: как учитель ушел на СВО

Раиль Миннуллин работал в школе – с большим энтузиазмом учил детей химии. Но однажды он решил оставить свое любимое занятие и отправился на фронт, а там свои познания в науке он применил для защиты Родины.
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