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«Развалинами Берлина удовлетворен»: Европа напросилась на жесткий ответ

«Развалинами Берлина удовлетворен»: Европа напросилась на жесткий ответ

Виктория Никифорова Удивительные все-таки люди, эти европейские миротворцы. Каждый день ставят себе на будильник песенку Галича: «Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне!» В 2021-м они костьми легли, лишь бы не допустить наших договоренностей с США.

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