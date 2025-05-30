Виктория Никифорова Удивительные все-таки люди, эти европейские миротворцы. Каждый день ставят себе на будильник песенку Галича: «Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне!» В 2021-м они костьми легли, лишь бы не допустить наших договоренностей с США.