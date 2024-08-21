Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали на ковёр в МИД РФ. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, дипломату «был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортёров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации».