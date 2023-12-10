В Крыму назвали «опиумом для украинцев» план Киева по захвату полуострова

Слова министра обороны Украины Рустема Умерова о подготовке плана по захвату Крыма в 2024 году являются «опиумом для украинцев», заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
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