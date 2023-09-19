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В Минцифры РФ заявили, что цифровой паспорт не заменит бумажный

В Минцифры РФ заявили, что цифровой паспорт не заменит бумажный

Цифровая версия паспорта гражданина РФ не заменит оригиналы документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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