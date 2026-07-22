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На Солнце зафиксировали самую сильную за две недели вспышку

На Солнце зафиксировали самую сильную за две недели вспышку

Крупная вспышка на Солнце произошла утром. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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