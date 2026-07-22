На Солнце зафиксировали самую сильную за две недели вспышку

Крупная вспышка на Солнце произошла утром. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
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